Ucciso con una fiocina per una mancata precedenza. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica 27 agosto a Sirolo, provincia di Ancona. La vittima Klajdi Bitri, aveva 23 anni. Il giovane è stato ucciso mentre cercava di aiutare un amico, padre di famiglia, che era in auto con lui e che veniva selvaggiamente picchiato da un altro automobilista. I tre erano scesi dalle auto dopo una lite stradale e stavano discutendo in strada in via Cilea, nei pressi di una rotatoria: Bitri, ad un certo punto è stato colpito da una fiocina davanti ai passanti rimasti increduli.

Ucciso con una fiocina per una mancata precedenza: il killer aveva ancora la fiocina in mano

I Carabinieri, per fermarlo hanno istituto nella zona dei posti di blocco. E l’uomo fuggito dopo aver ucciso con una fiocina un altro automobilista è stato fermato a Falconara Marittima. Era sceso dalla sua Polo bianca ed era a torso nudo per strada. L’uomo aveva con sé ancora l’arma del delitto, un fucile da sub. Si tratta di Fatah Melloul, un 30enne di nazionalità algerina. E’ stato arrestato.

