Silvio Berlusconi è morto la mattina di lunedì 12 giugno alle 9.30 all’ospedale San Raffaele di Milano. Nel corso della giornata sono emersi alcuni dettagli che riguardano le sue ultime ore di vita.

Le ultime ore di vita di Berlusconi

L’ex Presidente del Consiglio era nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele dal 9 giugno scorso per una serie di accertamenti programmati legati alla polmonite che lo aveva colpito come complicanza della leucemia mielomonocitica cronica che da tempo lo affliggeva.

Stando a quanto hanno riferito da fonti ospedaliere, durante l’ultimo ricovero Silvio Berlusconi aveva continuato a lavorare. Dal suo letto di ospedale continuava a riorganizzare Forza Italia. sabato sera, in tv aveva visto la finale della Champions League tra Inter e Manchester City.

Le ultime ore di vita di Berlusconi, il tracollo la notte tra domenica e lunedì

Tutto procedeva senza particolari complicazioni poi il tracollo avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il suo medico personale Alberto Zangrillo è corso in ospedale durante la notte. Già intorno alle 6 di lunedì era diventato chiaro che la morte sarebbe sopraggiunta nel giro di poche ore. I familiari del Cavaliere erano stati avvisati del peggioramento delle sue condizioni di salute. I figli sono riusciti a raggiungere tutti insieme la struttura ospedaliera per l’ultimo saluto che hanno voluto dare tutti insieme.

La leucemia è la causa della morte

Secondo fonti ospedaliere, a causare la morte è stata la leucemia di cui soffriva da dicembre 2021. Non sono state né la polmonite che lo aveva costretto al ricovero per 45 giorni né l’insufficienza renale che aveva preoccupato i medici durante il precedente ricovero. Dallo scorso aprile, i medici avevano accertato che il midollo di Berlusconi aveva smesso di funzionare. Si era già temuto per la sua vita in quell’occasione, poi la situazione era rientrata con i medici che, 45 giorni dopo, avevano deciso di dimetterlo.

La leucemia si è però riacutizzata fino all’evento acuto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Evento che non ha lasciato scampo al fondatore di Fininvest.

