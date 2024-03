Una ragazza 28enne trovata morta in casa a Lanciano, indaga la Polizia

Nel primo pomeriggio di giovedì una ragazza di 28 anni, Marilea Cipolla, è stata trovata morta in un appartamento a Lanciano (Chieti). Al momento sembra da escludere una morte violenta, ma non si conoscono le cause del decesso. La salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà trasferita all’ospedale di Chieti. A ritrovare la ragazza, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un coinquilino.