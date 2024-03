A L’Aquila la polizia ha fermato due giovani stranieri, sospettati di essere coinvolti nell’aggressione che ha portato alla morte di Teodoro Ullasci, 59enne originario della Sardegna. Il corpo di Ullasci è stato trovato ieri pomeriggio in via Fortebraccio. L’uomo è stato colpito con un violento calcio al fianco sinistro e poi con un violento pugno al volto che ne ha provocato la caduta lasciandolo immediatamente esanime. Le circostanze dell’aggressione, sfociata poi in tragedia, sono state rese note dalla polizia. I due fermati dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale con annessa rapina pluriaggravata. Hanno entrambi precedenti per reati contro il patrimonio inerenti gli stupefacenti. Ieri sera, intorno, alle 17, in Piazza Bariscianello hanno incontrato la vittima imboccando con lui via Fortebraccio. Di qui, è nata una discussione poi sfociata nell’aggressione fatale. Uno degli autori aveva anche raccolto un sasso, poi non utilizzato.