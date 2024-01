Ustionata dal tè bollente caduto dalla caraffa: bimba di 9 mesi in terapia intensiva. L’incidente domestico è avvenuto a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza. Mentre si trovava a casa con i genitori, all’improvviso le è caduta addosso accidentalmente una caraffa di bevanda bollente, che le ha causato ustioni su gran parte del corpo. La piccola è stata trasportata in eliambulanza nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Parma. Sul posto, invece, sono intervenuti i carabinieri.

L’incidente ricorda quello avvenuto lo scorso giugno a Sassuolo. Una bimba di soli sette mesi, infatti, aveva riportato ustioni su più parti del corpo a causa di un episodio simile. La piccola si trovava in cucina insieme alla sorella maggiore quando una pentola colma di sugo bollente le si sarebbe rovesciata addosso. Gli schizzi l’hanno colpita in più punti facendo inizialmente temere conseguenze molto gravi. Fortunatamente la bimba non ha riportato ustioni gravi.

