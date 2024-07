Van si ribalta in autostrada A14 tra Fonti e Bari, morta una donna

È di un morto e sette feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto sul tratto dell’autostrada A14 tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud in direzione Pescara.

Le prime notizie sull’incidente

La vittima, una donna di cui non sono state rese note le generalità, era a bordo di un van che per cause da chiarire si è ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso. Vittima e feriti, tra cui ci dovrebbe essere anche un minore, sarebbero stranieri. Sul posto ci sono gli agenti della polizia stradale e il personale del 118. È stata disposta la chiusura del tratto autostradale e chi “viaggia verso Pescara deve uscire ad Acquaviva delle Fonti e rientrare in autostrada a Bari sud dopo aver percorso la statale 16 Adriatica”, fa sapere Autostrade per l’Italia che registra un chilometro di coda.