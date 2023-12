L’hanno trovata riversa, crollata in terra di schiena. Vanessa Ballan, 27 anni, è stata accoltellata a morte oggi sulla soglia di casa. In via Fornasette a Spinedo, piccola frazione del comune di Riese Pio XIl, provincia di Treviso.

Vanessa Ballan uccisa a coltellate sulla soglia di casa

Il presunto omicida risiede a Altivole, Comune confinante con Riese. Conosceva Vanessa e il marito, Nicola Scapinello: gli hanno aperto la porta di casa. All’ingresso, il corpo straziato dai fendenti di una lama, la vittima.

Il marito è in stato di choc. E’ riuscito però a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l’omicida.

L’arma del delitto non è stata trovata. La coppia ha un figlio di 4 anni,nn si sa ancora se fosse in casa al momento del delitto.

Con Nicola si erano trasferiti a Riese da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari. Si erano sposati nel novembre 2012.