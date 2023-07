Vasia, il prefetto nega il rifornimento idrico con le autobotti dei Vigili del Fuoco. Il Sindaco: “Faremo la danza della pioggia”

Il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo ha negato il rifornimento idrico con le autobotti al Comune di Vasia in quanto “il servizio di soccorso pubblico dei vigili del fuoco – si legge nella missiva inviata all’amministrazione – non può essere distolto dai primari compiti d’istituto”. Lo comunica il sindaco del piccolo centro dell’entroterra di Imperia Mauro Casale, sottolineando la situazione di emergenza idrica che affligge il paese ormai da venerdì scorso, con cinquanta persone che sono totalmente all’asciutto, mentre in altre zone del paese si segnalano forti cali di pressione.

Vasia, il sindaco: “No alle autobotti? Proveremo con la danza della pioggia”

“Ringrazio la protezione civile che mi sta fornendo una serie di recapiti per acquistare acqua sul mercato – prosegue il primo cittadino – ma finora, malgrado le tante telefonate, nessuna richiesta è andata a buon finire”. A questo punto il sindaco pensa di correre ai ripari facendo “la danza della pioggia. Normalmente, le nostre risorse naturali dovrebbero dare circa 80 metri cubi di acqua al giorno, contro i quindici che abbiamo in questo momento. Sabato ne abbiamo avuti otto di metri cubi e il prefetto ci ha avvisati che non possiamo distogliere i vigili del fuoco dalla loro attività. Ma se i vigili del fuoco sono il primo organo di protezione civile in Italia, come fa a non rientrare nei loro compiti di istituito anche quello di intervenire in situazioni di emergenza come quella attuale? Così, tra l’altro, viene anche meno il principio di sussidiarietà verticale, in base al quale la prefettura, che è organo superiore, dovrebbe supportare i Comuni in momenti di emergenza”.

