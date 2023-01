Vecchi a perdere in case di abbandono: una casa per anziani su quattro li sfrutta. Solo una su quattro?

Vecchi a perdere, vuoti o quasi di vita a perdere. Recapitandoli in una casa di abbandono. Dove diventano un mezzo per camparci sopra e per farci sopra soldi. Magari mettendo loro a disposizione medicine scadute e dotandoli dell’uso di macchinari medici obsoleti, vecchi e scassati quanto loro, gli ospiti. Ospiti si fa per dire, sono ospiti si presume di bocca buona, buonissima. Tanto da poter fornire loro anche se capita un po’ di cibo andato a male. Ospiti che si adattano, infatti capita che li si ammassi in poche stanze e radi ambienti. E che ad accudirli (?), meglio dire far loro distratta e non sempre empatica guardia siano persone in lavoro precario se non nero spacciato per personale specializzato. I Nas hanno appena fatto ispezione di Natale in circa 600 case di riposo e cura per anziani. Ne hanno trovare una su quattro, il 25 per cento delle strutture, che violavano leggi di Stato, leggi dell’assistenza e anche leggi della pietà e rispetto. La notizia è: davvero solo una su quattro?

