Vedelago (Treviso), atterraggio di emergenza per una mongolfiera in difficoltà: salvo l’equipaggio

Nella tarda mattinata di oggi su un terreno agricolo di Vedelago (Treviso) una mongolfiera, partita alcune ore prima da Fussen (Germania), ha dovuto far ricorso ad un atterraggio di emergenza per sopraggiunti problemi tecnici. Il mezzo, diretto a Bassano del Grappa (Vicenza), si è posato al suolo fortunatamente senza conseguenze fisiche per i sette occupanti, di cui due piloti e cinque passeggeri. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.