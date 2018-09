ROMA – Il padre di Veronica Panarello, condannata per l’omicidio del figlio Loris, non ha dubbi e annuncia di credere in toto alla versione della figlia. Franco Panarello, ospite di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini ai microfoni de La vita in diretta, ha spiegato di essere andato a trovare la donna nel carcere di Torino.

“Sono felicissimo di averla vista. Dopo 40 giorni l’ho riabbracciata e ci siamo detti tante cose. L’ho trovata abbastanza bene, ma deve fare ancora un po’ di strada”. Quando Veronica l’ha visto è rimasta senza parole: “Non se l’aspettava. – ha dichiarato il nonno di Loris nello studio di Rai1 – Ma io per lei faccio tutto. Come vado io a trovarla ci sono tante altre persone che vanno a trovarla e le vogliono bene. Un grazie particolare ad Anna, che è una seconda mamma per lei”.

Franco Panarello, inoltre, ha spiegato come al momento la figlia sia ancora in fase di inserimento: “Per le prime settimane è sola – ha spiegato l’uomo -. Mi auguro che qualcuno apra le porte e la faccia socializzare. Perché lei aspetta anche quello. È socievole e vorrebbe che gli altri fossero socievoli con lei”. Il padre spiega inoltre che Veronica vorrebbe studiare all’interno del carcere, approfondire quel che faceva in passato: “Potrebbe disegnare, lei è stata alla scuola d’arte ed è bravissima, sa fare tante cose”.

Quello che non tollera oggi è vedere la figlia completamente da sola in questa sua ‘presunta’ battaglia: “Ci siamo detti di farci forza e andare sempre avanti, per la Cassazione, che si sarebbe fatta la vera giustizia, quella che cerchiamo noi. Io le credo”. Il padre di Veronica Panarello, infatti, sembra non aver più dubbi e, come sottolineato a La vita in diretta, si dice davvero amareggiato: “Dopo le due versioni ha sbagliato per paura. Ora che dice la verità e non le crede nessuno, non lo vedo giusto” ha spiegato l’uomo negli studi Rai.

Per quanto riguarda il figlio minore di Veronica Panarello, invece, il problema primario resta quello di “avere notizie, avere qualche foto. Da qualche giorno le è arrivata un’immagine sola. Non voglio criticare nessuno, ma una mamma vorrebbe un album da poter sfogliare”.

“Di Loris – conclude il padre di Veronica – ne parliamo sempre, tutte le settimane vado a trovarlo, ha sempre fiori freschi”. Veronica in carcere dovrà rimanere per lungo tempo. La Corte d’assise d’appello di Catania l’ha punita con 30 anni per l’omicidio e l’occultamento del cadavere del figlio di soli 8 anni, ucciso a Santa Croce Camerina, nel ragusano, il 29 novembre del 2014.