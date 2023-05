Una trans bloccata, usando anche il manganello, da quattro vigili urbani a Milano. E’ questo quanto si vede in un video girato da un cittadino questa mattina, 24 maggio.

Trans bloccata da quattro vigili a Milano: manganellate e spray

Il filmato mostra la parte finale dell’intervento degli agenti nei confronti di una trans brasiliana, con un approccio duro per immobilizzarla. La donna, a terra, viene colpita con manganellate sulla testa e sul corpo. Gli agenti le spruzzano addosso anche lo spray al peperoncino. Al momento sono in corso accertamenti, fanno sapere dalla polizia locale, per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità.

Indagini su quanto accaduto

Le immagini sono state riprese da un cittadino in un palazzo e stanno rimbalzando sui social. Si vede la donna che con le mani alzate subisce diversi colpi prima di essere messa a pancia giù ed ammanettata. Dal Comune fanno sapere che “stiamo facendo tutte le verifiche per capire cosa sia successo e quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti. La Polizia Locale è in contatto con autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura”.

Anche la Procura di Milano sta facendo accertamenti sul caso: della vicenda è stata informato il procuratore aggiunto Laura Pedio e il procuratore Marcello Viola e ovviamente sarà aperto un fascicolo di indagine.

La trans avrebbe minacciato i vigili urbani

Stando a quanto ricostruito da Il Giorno, tutto è iniziato in via Giacosa, nei pressi della scuola del Trotter, nei minuti in cui i bambini stavano entrando per l’inizio delle lezioni: alcuni genitori hanno segnalato la presenza di una transessuale brasiliana molesta, che si denudava in mezzo alla strada e urlava minaccioso frasi senza senso, impedendo anche a due addetti Amsa di pulire la zona.

La prima pattuglia arrivata sul posto ha richiesto l’ausilio di un altro equipaggio: “Vi infetto, ho l’Aids”, ha iniziato a gridare verso gli agenti la donna, in evidente stato di alterazione psicofisica. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, ma i sanitari non sono riusciti a visitarla per il suo stato di agitazione.

Cosa è successo

A quel punto, è stata messa in macchina per essere accompagnata all’ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale, con un’altra pattuglia di supporto. Nel corso del tragitto, ha cominciato a dare testate, ferendosi alla testa, e ha provato ad autolesionarsi. In zona Tibaldi i vigili l’hanno vista accasciarsi sui sedili posteriori e hanno fermato la marcia per controllare le sue condizioni. Appena uno dei due vigili urbani ha aperto la portiera posteriore destra, la trans ha dato un violento calcio ed è uscita. Trovandosi davanti un altro agente, gli ha rifilato un calcio alla gamba. Poi è scappata a piedi. Uno degli agenti della seconda macchina l’ha raggiunta, ma la fuggitiva si è girata di scatto e lo ha spinto a terra, continuando a correre.

Poco dopo la parte finale ripresa nel video in via Castelbarco: l’agente usa lo spray urticante per bloccare la trans, mentre un suo collega si avvicina e la colpisce con diverse manganellate, prima di saltargli addosso per ammanettarla.

