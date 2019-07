VERONA – Avrebbe ucciso e fatto a pezzi il rivale in amore, e poi ne avrebbe sotterrati i resti in un campo a Villafranca, in provincia di Verona. Queste le accuse nei confronti di Prince Igbinokpogie, cittadino nigeriano di 31 anni, arrestato con l’accusa di omicidio nei confronti del connazionale Peter Happy, 23 anni, il cui cadavere smembrato venne ritrovato il 31 ottobre 2017.

La vittima, che venne identificata solo dopo alcuni mesi, era stata fatta a pezzi. Il presunto assassino è stato fermato dalla polizia di frontiera aerea all’aeroporto milanese di Malpensa dov’era sbarcato con un volo proveniente dalla Germania.

Sull’uomo pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio con l’aggravante dei futili motivi richiesta dal pubblico ministero Camilla Bertini e accolta dal gip Marzio Bruno Guidorizzi.

Secondo l’inchiesta il movente sarebbe riconducibile ad una vendetta: il fratello di Peter Happy avrebbe avuto una relazione con la fidanzata dell’uomo arrestato.

L’omicidio risale al 10 agosto di due anni fa, l’ultimo giorno in cui il giovane venne visto vivo a Porto Mantovano, prima di salire su un treno per andare in provincia di Verona, dove abitualmente chiedeva l’elemosina davanti ai supermercati. Inizialmente le indagini si erano indirizzate proprio sul “racket” degli accattoni, prima della svolta con la pista della ritorsione legata alla gelosia. (Fonte: Ansa)