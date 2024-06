Violento scontro tra un’auto e un monopattino, morta una ragazza di 24 anni

Incidente mortale fra un’auto e un monopattino su viale di Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma. La vittima è una ragazza di 24 anni che era a sul monopattino. Alla guida della macchina un 22enne. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’incidente è avvenuto sul vialone di Tor Bella Monaca all’altezza del civico 469, di fronte a una chiesa. L’impatto è stato violentissimo e la ventiquattrenne è stata sbalzata in aria prima di schiantarsi sull’asfalto. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso. Verrà sottoposto, come da prassi, ai test sull’assunzione di alcol e droghe. Al vaglio le immagini delle telecamere e il racconto dei testimoni che hanno assistito all’incidente. Da chiarire se l’auto sia passata con il rosso o abbia effettuato qualche manovra azzardata.