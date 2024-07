Violenza sessuale alla stazione di Pisa, arrestato straniero: la vittima aggredita con una pietra

Un uomo egiziano di 45 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per violenza sessuale e sequestro di persona presso la stazione di Pisa. L’episodio ha scosso la comunità locale e sottolinea la necessità di maggiore sicurezza nelle aree pubbliche.

L’aggressione

L’aggressore ha inizialmente mostrato gentilezza verso la vittima, ma l’ha poi aggredita improvvisamente. L’ha afferrata al collo, minacciata con una pietra e costretta a seguirlo in una zona appartata vicino alla stazione. La donna è stata tenuta in ostaggio per diverse ore, obbligata a rimanere abbracciata al suo aguzzino. È riuscita a scappare solo quando l’uomo si è addormentato.

La vittima, dopo essere fuggita, ha raccontato l’accaduto alla polizia ferroviaria di Pisa. Grazie alle sue indicazioni, le forze dell’ordine hanno rapidamente rintracciato l’aggressore nei pressi della stazione. Il 45enne è stato arrestato e condotto nel carcere Don Bosco, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

