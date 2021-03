Vittorio Sgarbi ha un cancro al testicolo e racconta di aver avuto il Covid senza essersene accorto

Vittorio Sgarbi ha un cancro al testicolo. Non solo, il deputato critico d’arte racconta di aver avuto il Covid senza essersene accorto. Lo ha detto prima in una diretta Facebook e lo ha confermato poi a La Zanzara, su Radio 24.

Sgarbi, durante la prima ondata del Coronavirus, aveva messo in dubbio l’esistenza della pandemia (o perlomeno la sua pericolosità). Salvo poi fare retromarcia e fare mea culpa. Il deputato ce l’aveva soprattutto con le restrizioni del lockdown, che riteneva limitazioni alla libertà personale. Altra battaglia di Sgarbi è stata quella contro le mascherine. Addirittura aveva firmato un’ordinanza a Sutri (paese di cui è sindaco) per multare chi le indossava “senza motivo”.

Sgarbi parla del cancro al testicolo in una diretta Facebook

Così ha detto Sgarbi in una diretta Facebook: “Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura i malati che ci sono. Se poi trascura i malati di cancro è già un medico che mi sta sul cazzo. Non c’è solo il Covid al mondo. Io ho avuto il Covid e ne sono uscito, e ho un cancro alle palle e non ne sono ancora uscito. Certo che li ringraziamo i medici, ma per tutte le malattie”.

Sgarbi a La Zanzara conferma di aver avuto il Covid

Sgarbi ha poi confermato a David Parenzo e Giuseppe Cruciani (conduttori de La Zanzara) quanto affermato sui social. “Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre. Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza saperlo”.

E ha aggiunto: “in quel periodo hanno avuto il Covid il mio vecchio autista, la mia assistente, il vicesindaco di Sutri lo ha avuto prima di me, ed è stato un mese e mezzo fuori gioco. La morte di Gastel mi ha fatto ripensare alcune cose, ero convinto della sua non letalità. In realtà ci sono due Covid, uno che ti prende e non si vede, un altro che ti prende di traverso”.

Sgarbi e il cancro al testicolo: le sue condizioni

E poi, a proposito del cancro al testicolo: “Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta. Cerchiamo di salvare l’erezione, sono abbastanza seguito. Ma quando me lo hanno detto ho reagito con grande serenità ed erano tutti sorpresi. Per ora l’attività urinaria e di erezione è regolare. L’unica cosa che ho da qualche anno è che cago sette, otto volte al giorno. E non ho mai trovato il modo di mitigare questa cosa, ma è l’unica condizione di limitazione alla mia libertà assoluta”.