Un ragazzo di 12 anni è morto ad Agerola. Secondo quanto hanno riferito i familiari al punto di primo soccorso di via Coppola del comune in provincia di Napoli sarebbe stato vittima di una caduta rovinosa mentre era in un sentiero di montagna con la famiglia.

Ragazzo di 12 anni è morto dopo rovinosa caduta

Indagini sono state avviate dai Carabinieri. Il minore sarebbe stato accompagnato da alcuni familiari, già morto però al momento del suo arrivo.

Il fatto sarebbe avvenuto in Località Ponte Tito di Agerola. L’ipotesi più verosimile, spiegano i Carabinieri, è quella della caduta. Ancora da capire se dalla groppa di un animale o con altra modalità.

L’escursione sui pascoli sopra Agerola (Napoli)

I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche sono sul posto e insieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia stanno cercando di ricostruire la dinamica, sotto il coordinamento della procura di Torre Annunziata.