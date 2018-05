MONZA – Usa come foto di profilo Whatsapp un’immagine in cui mostra il dito medio ad un’auto dei carabinieri: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] denunciato per vilipendio delle Forze Armate.

E’ accaduto ad un ragazzo di 17 anni di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Il giovane aveva messo sul proprio profilo Whatsapp questa foto che tra l’altro era corredata dalla scritta “Ci mancavano solo i carabinieri”.

Il giovane, che già lo scorso aprile era stato denunciato insieme ad altri ragazzi per atti di bullismo ed era monitorato dai militari della compagnia di Desio, è stato sorpreso dagli stessi carabinieri con quell’immagine su Whatsapp e denunciato.

Adesso rischia di dover pagare una multa da mille a 5mila euro per oltraggio all’Arma, oltre a dover rispondere di un’altra incriminazione, questa volta per rapina.

Il caso ricorda, almeno per certi aspetti, quello di una casalinga di Trento di 58 anni che lo scorso dicembre era stata denunciata per aver postato sul proprio profilo Facebook una barzelletta sui componenti della Fedelissima. Anche in quel caso la donna dovette rispondere di vilipendio alle Forze Armate.