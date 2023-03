Ameba mangia cervello nell’acqua del rubinetto, uomo fa lavaggi nasali e muore

Un uomo è morto in Florida a causa di un’infezione causata dalla cosiddetta ameba mangia cervello. I funzionari dell’agenzia sanitaria di Charlotte, nel sud-ovest della Florida, spiegano che la vittima è probabilmente stata infettata dopo aver fatto lavaggi nasali con acqua del rubinetto contaminata dal microrganismo Naegleria fowleri.

Ameba mangia cervello nell’acqua del rubinetto: cosa è successo

Nota bene: non basta bere acqua del rubinetto per contrarla: “In pratica, per contrarre questa malattia bisogna spingere con forza l’acqua attraverso il naso, è un modo molto strano di contrarla”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento della Salute della Florida, Jae Williams.

Le infezioni sono molto rare, con appena 31 americani infettati dal 2012 al 2021, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. “La Naegleria fowleri è specifica e relativamente molto difficile da contrarre perché deve passare direttamente dal naso ai seni paranasali ed entrare nel cervello”, ha detto Williams. “È comune nell’acqua dolce, in particolare nell’acqua dolce stagnante come quella che si riscalda al sole”, ha aggiunto.

