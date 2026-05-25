Ubriaco e drogato investe due anziane, il gip concede i domiciliari al conducente. Il legale: “È molto provato”
Il gip di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per il 39enne accusato di aver travolto e ucciso una donna di 75 anni, ferendo gravemente la sorella di 70, sulle strisce pedonali di via Carnia, a Milano, la sera del 20 maggio. L’uomo, residente nell’hinterland milanese, dopo l’incidente era fuggito senza prestare soccorso, per poi costituirsi alla Polizia locale su suggerimento dei genitori.
La storia
L’automobilista è risultato positivo all’alcol test e all’assunzione di stupefacenti. Per lui la Procura aveva chiesto il carcere con le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe, ma il giudice ha disposto i domiciliari. Durante l’interrogatorio davanti al gip, il 39enne ha risposto alle domande “per quel che è il suo ricordo” di quanto accaduto.
“Il mio assistito è estremamente provato, perché sente enormemente la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni, che hanno coinvolto in maniera fatale delle persone inermi e inconsapevoli”, ha dichiarato il difensore Paolino Ardia.
La vittima, Alfonsa Curiale, 75 anni, originaria di Joppolo Giancaxio, nell’Agrigentino, si trovava a Milano per assistere la sorella malata.
All’esito dell’udienza di convalida il gip si è riservato sulla misura da adottare. “Il mio assistito – ha spiegato il suo difensore Paolino Ardia – è estremamente provato, perché sente enormemente la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni, che hanno coinvolto in maniera fatale delle persone inermi e inconsapevoli”. La vittima era a Milano per prendersi cura della sorella residente in Lombardia, che stava male. Era arrivata nel capoluogo lombardo da Joppolo Giancaxio (Agrigento) dove era stata a lungo direttrice della biblioteca comunale.
L’investimento e i testimoni
Stando a quanto ricostruito dagli specialisti del Radiomobile, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, l’auto guidata dall’uomo proveniva da piazza Udine e stava percorrendo via Carnia in direzione Palmanova quando ha travolto le due donne, che stavano attraversando la strada da destra verso sinistra. Dopo il tragico investimento, avvenuto alle 21.35 del 20 maggio, il conducente è scappato, ma quattro testimoni hanno subito indicato agli agenti intervenuti modello e colore del veicolo pirata: una Smart For Two nera.