Bambina di 5 anni muore soffocata mentre mangia una merendina in auto

Una bambina di 5 anni è morta soffocata, in auto con la madre, mentre stava mangiando una merendina. La tragedia è avvenuta a Canowindra, nel New South Wales, in Australia.

Bambina soffocata mentre mangia merendina

La piccola era seduta sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla madre. Stava mangiando uno snack quando ha cominciato a tossire. La mamma, subito spaventata, ha chiamato un’ambulanza, ma le è stato detto che in quel momento erano troppo lontane dall’ospedale più vicino e che il mezzo di soccorso non sarebbe arrivato in tempo. Quindi, presa dal panico, ha accompagnato lei stessa la figlia in ospedale con l’aiuto di un passante. Purtroppo il cuore della piccola, quando sono arrivate in ospedale, aveva già smesso di battere.

La disperazione della famiglia

La morte della bambina risale allo scorso 16 gennaio quando la mamma era andata a riprendere la figlia dalle lezioni di nuoto. “Durante il viaggio verso casa, Imogen stava mangiando allegramente una merendina e chiacchierava con sua madre dal sedile posteriore, quando improvvisamente ha iniziato a soffocare”, ha raccontato un’amica di famiglia. “Nonostante gli sforzi eroici della madre, la chiamata in ospedale e l’aiuto di un passante, è stata la stessa madre ad accompagnare sua figlia in ospedale perché troppo lontane per far intervenire i soccorsi”.