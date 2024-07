Bambino di 12 anni scomparso in Australia, forse divorato da un coccodrillo (Foto ANSA) – Blitz Quotidiano

Un bambino di 12 anni è scomparso in Australia e si teme che possa essere stato attaccato da un coccodrillo. Questa è l’ipotesi principale su cui stanno lavorando gli inquirenti. Il ragazzo stava nuotando nelle acque di Mango Creek, vicino alla remota comunità di Palumpa, nel Territorio del Nord. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il bambino è stato visto per l’ultima volta a circa 350 chilometri a sud-ovest di Darwin. L’area è nota per la sua alta popolazione di coccodrilli.

Bambino di 12 anni scomparso in Australia

La polizia del vicino comune di Peppimenarti è intervenuta sul posto e ha avviato immediatamente le operazioni di ricerca e soccorso. Anche i membri della comunità e altri funzionari di Wadeye stanno partecipando alle ricerche. “I poliziotti stanno attualmente perlustrando un’ampia sezione del torrente via barca e ringraziamo la comunità per la loro continua assistenza”, ha dichiarato il sergente maggiore Erica Gibson.

I corsi d’acqua della regione di West Daly nel Territorio del Nord, dove si trova Palumpa, sono noti per la presenza di numerosi coccodrilli. Questi rettili, tra i più grandi e pericolosi al mondo, possono raggiungere una lunghezza di fino a 6 metri. Nell’area si stima che vivano oltre 100.000 coccodrilli. Secondo la polizia locale, “le prime indicazioni farebbero pensare che il bambino sia stato attaccato da un coccodrillo”.

Ricerche senza sosta

Le operazioni di ricerca continuano senza sosta, con squadre che perlustrano la zona via terra e via acqua. La comunità locale sta offrendo un grande supporto agli inquirenti, sperando di trovare il bambino il prima possibile. Le autorità hanno chiesto ai residenti di prestare la massima attenzione e di evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua noti per la presenza di coccodrilli, ricordando i pericoli che questi animali rappresentano.

La scomparsa del ragazzo ha scosso profondamente la comunità di Palumpa e le aree circostanti, sottolineando ancora una volta i rischi legati alla convivenza con la fauna selvatica nella regione. La polizia continuerà le indagini e le ricerche fino a quando non sarà fatta luce sull’accaduto.