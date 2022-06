Bernie Ecclestone: “Morirei per Putin. Zelensky? Un ex comico”. E la Formula 1 lo scarica (Foto Ansa)

Bernie Ecclestone difende l’amico Vladimir Putin, sciocca il Regno Unito e si fa scaricare dal circus della Formula 1, la gallina dalla uova d’oro da lui stesso creata e che lo ha reso ricco come un creso.

In un’intervista concessa a Good Morning Britain, popolarissimo talk show mattutino di Itv, il piccolo ex Napoleone dell’automobilismo britannico e mondiale non solo ha difeso il presidente russo a spada tratta dalle accuse sulla guerra in Ucraina – definendolo “una persona di prima classe”, con dichiarazioni del tutto fuori sincrono rispetto al contesto mediatico del suo Paese -, ma si è spinto fino alla guasconata di dirsi pronto a fargli scudo con il petto, a “prendere un proiettile” per lui.

L’amicizia tra Ecclestone e Putin

Ancora attivo malgrado i 91 anni suonati, e più politicamente scorretto che mai, l’ex pilota ed ex manager che per decenni ha dettato legge fra i circuiti più prestigiosi del pianeta, non si è tirato indietro.

Ha ammesso che anche Putin, “come noi uomini d’affari”, possa aver “commesso errori”. Ma si è detto sicuro che la guerra sia stata una scelta “non intenzionale”.

E comunque persuaso che l’ordine d’attacco all’Ucraina sia stato dato dal presidente russo nella convinzione intima di fare “la cosa giusta per la Russia”, di dover proteggere il proprio popolo.

Eccleston: “Zelensky, quell’ex comico”

Nel contempo Ecclestone non si è risparmiato un tocco di velenosa ironia sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferendosi a lui come a “quell’ex comico” e imputandogli non aver cercato per tempo un accordo che avrebbe potuto a suo dire evitare il peggio.

Mentre ha fustigato come indebite interferenze della politica nello sport sia la cancellazione dal calendario della F1 del Gran premio di Russia, decisa dopo l’invasione, sia il boicottaggio di piloti o atleti russi vari.

Ecclestone, Putin e il Gp di Russia a Sochi nel 2014

Parole che fanno scalpore fino a un certo punto, vista l’evidente sintonia fra Ecclestone e Putin creatasi dall’epoca dei negoziati per l’organizzazione del primo Gp di Russia, svoltosi poi nel 2014 a Sochi quando Ecclestone era ancora il boss.

Una sintonia cresciuta sino a indurre nel 2017 il magnate britannico a incoronare urbi et orbi Putin come il leader che – fosse stato per lui – avrebbe dovuto “guidare i destini dell’Europa”.

Liberty Media scarica Ecclestone

Ma parole che non sono piaciute affatto ai vertici di Liberty Media, la holding americana a cui nel medesimo 2017 Ecclestone ha infine venduto il circo a peso d’oro.

“Le affermazioni di Ecclestone – hanno tagliato corto questi ultimi in una nota gelida, dopo le critiche indirizzate all’ex patron anche per aver minimizzato le polemiche su un epiteto giudicato razzista rivolto dall’ex campione del mondo brasiliano Nelson Piquet al suo successore Lewis Hamilton – sono in netto contrasto con i valori moderni riflessi oggi dal nostro sport”.