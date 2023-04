Ancora follia delle armi in America. Questa volta è toccata ad una giovane cheerleader che aveva sbagliato auto in un parcheggio e il proprietario le ha sparato. L’ennesimo caso si è consumato a Elgin, non lontano da Austin. La polizia ha arrestato un 25enne di nome Pedro Tello Rodriguez Jr. Le ragazze rimaste ferite nella sparatoria sono due, una in condizioni gravissime.

Sbaglia auto nel parcheggio, la dinamica dell’incidente

La cheerleader che ha sbagliato auto si chiama Heather Roth: era con altre tre amiche quando è avvenuto il misfatto. Le ragazze erano solite usare il parcheggio H-E-B di Elgin come punto di incontro per andare in palestra insieme e fare carpooling. Dopo gli allenamenti erano quindi tornate nel parcheggio dove Heather aveva parcheggiato in precedenza la sua vettura.

Scesa dall’auto delle amiche aveva aperto la portiera di una vettura che le sembrava la sua. Ma così non era: sul sedile del passeggero c’era seduto il 25enne arrestato e la ragazza spaventata è tornata dalle sue amiche.

Sbaglia auto nel parcheggio, il proprietario non accetta le scuse e spara

L’uomo a quel punto è sceso dalla sua auto e si è avvicinato alle ragazze: Heather ha cercato di scusarsi ma quello non ne voleva sapere e ha iniziato a sparare, ferendo lievemente la ragazza e la sua amica Payton Washington, che versa in condizioni gravi.

“Payton è nata con un polmone, nessuno si aspettava che sopravvivesse e tantomeno che potesse eccellere nello sport”, ha detto l’allenatrice delle cheerleader Lynne Shearre.

Sbagliano indirizzo, i precedenti in Usa

La notizia delle cheerleader giunge a pochi giorni da altri due casi simili che nei giorni scorsi hanno riacceso il dibattito negli Usa sulle armi da fuoco facili. Il primo avvenuto a Kansas City, in Missouri, dove l’adolescente afroamericano Ralph Yarl, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco per aver suonato alla porta sbagliata,

Più tragico l’errore della 20enne Kaylin Gillis uccisa perché con la sua macchina era entrata per sbaglio in un altro vialetto mentre andava a trovare un amico in una zona rurale dello stato di New York.