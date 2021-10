Cleo Smith come Maddie McCann: bimba di 4 anni scomparsa nella notte, era in campeggio coi genitori

Sparita nel nulla come Maddie McCann. La piccola Cleo Smith, di 4 anni appena è misteriosamente scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 ottobre da un campeggio in Australia. La vicenda ricorda spaventosamente il dramma di Maddie McCann, sparita nel 2007 mentre era in vacanza coi genitori in un villaggio dell’Algarve, in Portogallo.

Cleo era in campeggio con la mamma e il papà vicino Macleod, in Australia, circa 900 km a nord di Perth. Qualcuno potrebbe averla portata via nella notte con tutto il sacco al pelo, senza che i genitori si accorgessero di nulla.

Cleo Smith sparita con tutto il sacco a pelo

Alla stampa locale la madre ha detto che Cleo era ancora con loro intorno all’1:30 della notte. La donna ha raccontato di essersi svegliata nella notte e di essere sicura di averla vista accanto a sé. Fino alle 6, quando risvegliandosi si sono resi conto che era scomparsa.

Il fatto che sia sparito anche il sacco a pelo lascia presagire il peggio, ossia che Cleo possa essere stata rapita, dal momento che sembra improbabile che la piccola possa aver riavvolto il sacco prima di allontanarsi spontaneamente.

Cleo Smith, le ricerche

Le ricerche della bimba sono serratissime, seppure ostacolate dal maltempo. In conferenza stampa la madre ha riferito: “L’abbiamo cercata a piedi e in auto, poi abbiamo chiamato la polizia quando ci siamo resi conto che lei non c’era più”.

L’ispettore di polizia Jon Munday ha invece espresso “grave preoccupazione” poiché appare molto concreta la possibilità che Cleo possa essere stata “presa e portata via dalla zona”.

La polizia la sta cercando per mare e per terra e sta rintracciando tutti i visitatori del campeggio. Sono state diffuse anche le immagini della bimba e della tutina che indossava al momento della scomparsa.