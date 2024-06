Una coppia si sposa e ha 3 figli, poi il marito scopre di essere transgender. La moglie è comprensiva, continuano a vivere assieme come due donne. Cinque anni dopo, rinnovano i voti del matrimonio. Protagonista della vicenda, che Jordan Greene racconta su People, è Shaye Scott. nel 2019 ha dichiarato a sua moglie Amanda di non sentirsi più uomo e di volere cambiare sesso.

Quando Shaye Scott ha dichiarato di essere transgender con sua moglie Amanda, non aveva molta conoscenza della disforia di genere. Shaye, nativa dello Utah, cresciuto nella religione mormone, si rese conto intorno all’età di 3 anni di non conformarsi alle tradizionali norme di genere. Nonostante le sue lotte di genere durante la sua infanzia e successivamente, nell’età adulta, Shaye ha tenuto per sé i suoi sentimenti.

All’età di 39 anni, Shaye ha incontrato e sposato Amanda e i due hanno accolto insieme Emmeline, 11, Hudson, 9, e Desmond, 6. Ma poi tutto è cambiato nel 2019 mentre era in vacanza a Laguna Beach, in California, quando Shaye ha deciso di aprirsi e parlare dei suoi veri sentimenti con Amanda.

“Ero nervoso all’idea di parlare con Amanda, ma apprendere della disforia di genere mi ha dato la sicurezza necessaria per descrivere qualcosa che non ero mai stato in grado di articolare prima”, ha raccontato Shaye a Jordan Greene. “Sono stata sollevata di poter parlare della mia esperienza per la prima volta nella mia vita adulta”, aggiunge. “Avere un linguaggio per descrivere la mia identità mi ha dato una conferma che non avevo mai avuto.” “È stata Amanda che alla fine mi ha aiutato ad accettare la mia identità transgender e ad abbracciare questa parte fondamentale di me stessa”, continua.

Ora li si può vedere, seduti una accanto all’altra, con i loro bambini, nella foto che hanno dato a People. Sembrano serene, forse felici.