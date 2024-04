Gli “attacchi sconsiderati” con i droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia “aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente”. A dirlo è Rafael Grossi, il direttore generale dell’Aiea, Agenzia internazionale per l’energia atomica. Nella giornata di domenica 7 aprile c’è stato un attacco, che per l’Aiea rappresenta “una chiara violazione dei principi fondamentali per la protezione della più grande centrale nucleare d’Europa”. il Cremlino ha replicato accusando le forze armate ucraine che avrebbero compiuto “una provocazione molto pericolosa. Questa è una provocazione molto pericolosa. I dipendenti dell’Aiea che sono sul posto hanno avuto l’opportunità di assistere a questi attacchi. Questa è una tattica molto pericolosa che ha conseguenze molto negative a lungo termine”, ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, citato dalla Tass. L’Ucraina ha subito replicato accusando Mosca di diffondere informazioni “false” anche perché la centrale nucleare di Zaporizhzhia è attualmente controllata da Mosca. La Russia sta intensificando una “campagna di provocazioni e falsità“, ha detto il direttore del centro ucraino per la lotta alla disinformazione, il tenente Andriy Kovalenko. Mosca attacca il sito “con i droni, fingendo che la minaccia alla centrale e alla sicurezza nucleare provenga dall’Ucraina”, ha aggiunto.