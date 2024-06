Un escursionista trovato vivo dopo 10 giorni che era disperso sulle montagne della California rivela come è sopravvissuto.

Lukas McClish, 34 anni, trovato vivo nel Big Basin Redwoods State Park in Nord California, era partito per un’escursione di tre ore l’11 giugno dopo che un suo amico aveva menzionato un affioramento di granito nella zona e alla fine si è perso per 10 giorni: è stato trovato vivo nonostante non avesse acqua e non avesse detto a nessuno dove stava andando.

L’escursionista all’avventura a torso nudo

Ha perso 15 chili in 10 giorni, scrive Melissa Koenig del Daily Mail.Non aveva detto a nessuno dove andava e aveva portato con sé solo poche provviste. “Sono partito a torso nudo con un paio di pantaloni, scarpe da trekking e un cappello”, ha detto McClish a KGO-TV.”Avevo una torcia elettrica e un paio di forbici pieghevoli, e questo è tutto.”

McClish ha dovuto trascorrere nove notti e dieci giorni, a torso nudo, cercando cibo per se stesso mentre beveva l’acqua del torrente, mangiava bacche selvatiche e dormiva sulle foglie bagnate.

McClish, un escursionista esperto che si occupa di paesaggistica nelle foreste rase al suolo dagli incendi, ha detto di essere “sbalordito” di essersi perso.

L’area in cui stava facendo l’escursione era stata rasa al suolo in un incendio nel 2020 e “sembra completamente diversa da tutti gli altri terreni”, ha spiegato.

I tipici segnali per indicare la direzione, come le tracce dei cervi o i sentieri escursionistici, erano scomparsi.

Ma all’inizio McClish considerò la sua difficile situazione un’opportunità per mettere alla prova le sue capacità di sopravvivenza, secondo Emmett Lindner e John Yoon del New York Times.

“Sono un appassionato viaggiatore con lo zaino in spalla, quindi per me uscire per una notte o due non è fuori dalla norma”. In quella prima notte fredda, però, McClish cercò di costruirsi un accampamento, ma la spazzola che usò per accendere il fuoco era bagnata.

Alla ricerca di un ruscello

Quindi attraversò un canyon per trovare un riparo migliore e il giorno successivo partì alla ricerca di un ruscello che pensava sarebbe stato nelle vicinanze.

“Avevo un leone di montagna che mi seguiva, ma era bello”, ha aggiunto McClish. «Ha mantenuto le distanze.

“Penso che fosse solo qualcuno che vegliava su di me.”

Ma dal quinto giorno, McClish iniziò a preoccuparsi e cercò di trovare un modo per tornare alla civiltà.

“Sapevo che se avessi continuato a seguire il sole, prima o poi sarei arrivato all’oceano, ma non sapevo quanto fossi lontano dall’oceano”, ha detto.

Nel frattempo, la sua famiglia ha iniziato a preoccuparsi quando non si è presentato alla festa del papà e ha presentato una denuncia di persona scomparsa.

Ciò ha scatenato una massiccia caccia all’uomo, che ha coinvolto quasi 300 persone e personale di emergenza di diverse agenzie.

Potevo solo confidare in Dio

“Alcune notti, anche se dovevo solo confidare in Dio che sarebbe andato tutto bene – e questo era difficile da fare alcune notti, quando andavamo a letto la sera, perché mi preoccupavo di dove fosse, dove stesse dormendo , quanto freddo aveva e dove si trovava se fosse vivo”, ha detto sua madre, Diane McClish, a WDBJ. Mentre gli sforzi di ricerca continuavano, McClish ha iniziato a gridare aiuto mentre sperimentava l’ipotermia ed è scivolato mentre passava su una parete rocciosa.

Escursionista disperso avvistato dal drone

Alla fine, intorno alle 19:30 di giovedì, due ranger del parco stavano salendo su una collina e hanno sentito le urla di McClish.

I vigili del fuoco di Boulder Creek hanno fatto volare un drone e lo hanno individuato, mentre un cane lo ha rintracciato.