Una fame catastrofica incombe sul Sudan nei prossimi mesi, minacciando quasi cinque milioni di persone in alcune parti del Suda devastato dalla guerra. Mentre tutti si appassionano ai migranti nei barconi e ai palestinesi, pochi nel mondo prestano attenzione alla tragedia che si dipana da anni: le vittime sono neri, sono cristiani, non eccitano la fantasia di nessuno.

L’allarme lo ha lanciato il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths al Consiglio di Sicurezza in una nota vista da Reuters. Ne scrive Michelle Nichols. Griffiths ha affermato che i livelli acuti di fame sono causati dal grave impatto del conflitto sulla produzione agricola, dai danni alle principali infrastrutture e ai mezzi di sussistenza, dalle interruzioni dei flussi commerciali, dai forti aumenti dei prezzi, dagli ostacoli all’accesso umanitario e dagli sfollamenti su larga scala.

“Senza assistenza umanitaria urgente e accesso ai beni di prima necessità… quasi 5 milioni di persone potrebbero scivolare in una catastrofica insicurezza alimentare in alcune parti del paese nei prossimi mesi”, ha scritto Griffiths. Ha detto che è probabile che molti dal Darfur occidentale e centrale si emigrino in quelle condizioni di carestia man mano che la sicurezza peggiora e inizia la stagione magra. La consegna degli aiuti transfrontalieri dal Ciad al Darfur è una “ancora di salvezza fondamentale”, ha affermato Griffiths.

MINACCIATI 730 BAMBINI

Si prevede che quasi 730.000 bambini in tutto il Sudan soffriranno di grave malnutrizione acuta, compresi oltre 240.000 bambini nel Darfur, ha scritto Griffiths.

“Un aumento senza precedenti nel trattamento del deperimento grave, la manifestazione più letale della malnutrizione, è già stato osservato nelle aree accessibili”, ha affermato Griffiths.

La guerra è scoppiata in Sudan il 15 aprile 2023 tra l’esercito sudanese e le forze paramilitari di supporto rapido (RSF). Secondo le Nazioni Unite quasi 25 milioni di persone – metà della popolazione del Sudan – hanno bisogno di aiuti e circa 8 milioni sono fuggiti dalle proprie case. Gli Stati Uniti affermano che le parti in guerra hanno commesso crimini di guerra.

RISCHIO DI CARESTIA INDOTTA DALLA GUERRA

Secondo una risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite è tenuto a riferire all’organismo formato da 15 membri quando esiste un “rischio di carestia indotta dal conflitto e di diffusa insicurezza alimentare nei conflitti armati”.

Dall’inizio della guerra in Sudan, ha affermato Griffiths, sono stati registrati più di 1.000 casi di aggressioni agli aiuti che hanno “influito negativamente sulle operazioni umanitarie”. Ha affermato che il 71% è dovuto a conflitti o violenza intenzionale contro risorse umanitarie o operatori umanitari.