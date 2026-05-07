Martedì 5 maggio, un ragazzo di 29 anni proveniente da Ostia si è sentito male nella galleria della stazione Termini a Roma, pochi secondi dopo aver raggiunto la fermata della metropolitana. Il ragazzo, che doveva raggiungere la madre a Roma, è svenuto all’improvviso accusando poi anche una lieve amnesia al suo risveglio. Dopo aver ripreso conoscenza, il 29enne ha subito chiamato la madre spiegandole cosa fosse successo. La donna lo ha subito raggiunto alla stazione ed è stato proprio in quel momento che il ragazzo ha notato l’assenza di una borsa a tracolla che aveva portato con sé, all’interno della quale il ragazzo aveva riposto un pc portatile, una tastiera e altri oggetti personali.

Computer rubato

La madre del ragazzo, al Messaggero, ha poi raccontato: “L’ho trovato pallido, sudato. Per scongiurare il peggio l’ho immediatamente portato in ospedale, dove è stato trattenuto fino alla sera. Ora sta meglio, ed è tornato a casa, ma resta la preoccupazione per il computer, finito molto probabilmente nelle mani di un ladro. A quanto pare, nel pc era conservata anche la tesi di laurea alla quale il ragazzo stava lavorando da mesi. Il 29enne, infatti, è molto vicino a conseguire la laurea in Ingegneria Aerospaziale: dopo aver sostenuto l’ultimo esame a febbraio, aveva iniziato a lavorare alla propria tesi insieme al professore relatore.

“Stiamo provvedendo a recuperare la tesi tramite l’account Microsoft e speriamo di riuscire nell’intento. Per noi è importante quel computer perché contiene la tesi di laurea di un ragazzo che nel tempo ha fatto tanti sacrifici. È un peccato che ci sia tutta questa mancanza di controllo e tanta delinquenza”, ha dichiarato la madre del ragazzo.