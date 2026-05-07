Un’assistente di volo della Klm è stato sottoposta al test per l’hantavirus risultantando positiva: aveva manifestato sintomi lievi ed è stata ricoverata ad Amsterdam.

I due decessi per hantavirus

L’ha dichiarato un portavoce del ministero della Salute dei Paesi Bassi. L’assistente di volo è entrata in contatto con la donna olandese fatta scendere prima del decollo dall’aereo Klm su cui aveva cercato di imbarcarsi il 25 aprile per lasciare Johannesburg per Amsterdam.

L’equipaggio, date le sue condizioni di salute, aveva rifiutato il trasporto. La donna poi morì. Le autorità sanitarie stanno contattando le persone a bordo del volo “a scopo precauzionale”, ha detto Klm. Anche il marito della donna olandese di 69 anni era precedentemente deceduto a causa del virus.

La Mv Hondius, che trasporta passeggeri e membri dell’equipaggio in quarantena a causa di un’epidemia di hantavirus, è in rotta verso Tenerife, nelle Isole Canarie spagnole, dove è previsto l’arrivo sabato, prima di una prevista evacuazione dei passeggeri all’inizio della prossima settimana.