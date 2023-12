La milizia Houthi dello Yemen ha reclutato decine di migliaia di yemeniti che presumibilmente combatterebbero gli israeliani a Gaza, suscitando il timore nello Yemen che quei miliziani alla fine combatteranno solo contro gli oppositori degli Houthi nello Yemen.

Le autorità governative dello Yemen, così come gli osservatori militari e politici, hanno accusato gli Houthi sostenuti dall’Iran di sfruttare la diffusa rabbia popolare per il bombardamento di Gaza da parte di Israele per reclutare migliaia di yemeniti.

“Questa è un’altra delle falsità degli Houthi. Non hanno le risorse militari, geografiche o politiche per schierare qualcuno a Gaza”, ha affermato il generale Mohammed Al-Kumaim ad Arab News.

Negli ultimi due mesi gli Houthi hanno incoraggiato individui nelle regioni densamente popolate sotto il loro controllo a sottoporsi ad addestramento militare come parte dei loro presunti sforzi di mobilitazione per aiutare i palestinesi.

Domenica scorsa, gli Houthi hanno organizzato una parata militare per 20.000 reclute diplomate in brevi corsi militari nel distretto di Abes, provincia settentrionale di Hajja. Migliaia di persone vestite con abiti tradizionali yemeniti hanno alzato bandiere yemenite e palestinesi, sventolando le armi e cantando slogan anti-israeliani e anti-americani.

Gli Houthi avevano precedentemente organizzato una parata militare a Sana’a per 16.000 persone che si dice abbiano completato l’addestramento e che a loeo dire combatteranno gli israeliani.

Gli Houthi non hanno specificato come intendono portare quelle truppe in Israele, sollevando preoccupazioni nello Yemen che le loro reclute verranno utilizzate per alimentare le attività militari nel Paese. Questo nonostante l’inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen sia vicino a fornire una tabella di marcia per porre fine al conflitto.

Al-Kumaim ha affermato che gli Houthi hanno visto l’indignazione pubblica per ciò che sta accadendo a Gaza come un’opportunità per aumentare la loro popolarità e reclutare persone nelle loro file. Principalmente perché le persone si sono rifiutate di unirsi a loro sui campi di battaglia durante la tregua mediata dalle Nazioni Unite che è iniziata nell’aprile dello scorso anno.

“Gli Houthi hanno scoperto che, nonostante lo svolgimento di sei parate militari, la mobilitazione militare si era deteriorata durante la tregua, quindi hanno usato gli eventi di Gaza come scusa per riattivare la mobilitazione”, ha detto Al-Kumaim.

Arruolando migliaia di guerrieri volontari attraverso i loro brevi corsi di addestramento militare per Gaza, gli Houthi non hanno dovuto dare loro soldi o impegnarsi a curarli se fossero rimasti feriti sui campi di battaglia, e non si prenderanno cura delle loro famiglie dopo la loro morte.

“Gli eventi di Gaza hanno fornito agli Houthi una giustificazione per mobilitarsi in questo modo in modo da non pagare salari o fornire assistenza ai guerrieri e considerarli parte del quadro del sacrificio e del jihad”, ha detto Al-Kumaim.