Incendi dei boschi, per prevenirli e combatterli, nello stato di Washingtonm nell’ovest degli Usa, impiegano i detenuti. Vagano per la foresta, con le loro uniformi gialle e gli elmetti che risaltano contro i rami marroni e le foglie verdi. Sono parte di Arcadia 20, o ARC 20, un gruppo d’élite di vigili del fuoco con sede a Spokane che sono stati reclutati nelle prigioni.

Lo scopo, spiega Matt Mills McKnight di Reuters, Insegna ai detenuti le competenze necessarie per aiutare a prevenire gli incendi boschivi e, nel frattempo, dai loro l’opportunità di iniziare un percorso verso una nuova carriera. Il programma, aggiunge, mira a fornire a una dozzina di detenuti una formazione sufficiente per prepararli a lavorare come vigili del fuoco civili una volta che avranno scontato la pena.

I membri del gruppo imparano come maneggiare attrezzature pericolose e come garantire che gli incendi che sono stati contenuti rimangano tali. E quando necessario, sono in prima linea in caso di incendio, scavando fossi per ridurre la possibilità che l’incendio continui a diffondersi.

I detenuti nei normali campi antincendio carcerari dello stato di Washington, che sono circa 230, vengono pagati fino a 1,50 dollari l’ora, in base all’esperienza, per i loro compiti quotidiani. Quando vengono inviati in una zona antincendio attiva, ricevono il salario minimo statale di 16,28 dollari l’ora più gli straordinari. I membri dell’equipaggio d’élite che si sono uniti al team ARC 20 ricevono uno stipendio base fino a 3.796 dollari al mese con potenziale retribuzione degli straordinari sugli incarichi di fuoco. Questo equipaggio per tutto l’anno ha un massimo di 20 membri del team.

Secondo i meteorologi della DNR, l’agenzia statale incaricata della prevenzione e gestione degli incendi, il Pacifico nord-occidentale sta lottando con gli effetti del cambiamento climatico, con probabilità di incendi più elevate del normale e una stagione più lunga quest’anno.

Secondo i funzionari DNR che gestiscono sia gli equipaggi del campo completamente incarcerati che la squadra ARC 20, un membro dell’equipaggio del campo con un reddito elevato ha ricevuto circa $ 11.000 nel 2023, mentre un membro dell’equipaggio dell’ARC 20 ha guadagnato fino a $ 60.000. La squadra ARC 20 è addestrata per unirsi alle “squadre manuali”: squadre di 18-25 vigili del fuoco che lavorano e si accampano vicino alla prima linea degli incendi attivi, spesso percorrendo lunghe distanze e trasportando la propria attrezzatura per raggiungere aree remote.

Inoltre, eseguono incendi prescritti e tagliano con la motosega gli alberi al suolo come parte degli sforzi statali di mitigazione degli incendi e di gestione delle foreste.

Quando la squadra non è in viaggio per combattere gli incendi nello stato, è ospitata al Brownstone Reentry Center, una struttura di minima sicurezza nel centro di Spokane. I residenti partecipano a programmi di lavoro o di formazione e vengono concesse ulteriori libertà come indossare abiti normali o possedere un cellulare. Secondo il manager di Brownstone, i membri dell’equipaggio dell’ARC 20 ricevono salari più alti rispetto ad alcuni membri del personale del sistema correzionale statale, inclusa la struttura in cui vivono.

Timothy Bullock, 32 anni, un elettricista incarcerato per aggressione di secondo grado derivante da una disputa domestica, ha detto che ha cambiato i suoi obiettivi di vita e vuole diventare un vigile del fuoco. “Bevevo parecchio… è stato un terribile errore da parte mia che ha avuto ripercussioni su altre persone, persone a cui tenevo. Quindi è difficile affrontarlo”, ha detto Bullock, riconoscendo che potrebbe essere stata necessaria una pena detentiva per cambiare il suo percorso. “So solo che non commetterò mai più questo tipo di errori.”