Maiale si ribella nel mattatoio e uccide il macellaio

Un maiale si è ribellato e ha ucciso un macellaio in un mattatoio di Hong Kong. Tutto vero.

Cosa sappiamo

Un macellaio di 61 anni, raccontano i giornali locali, è morto dopo essere stato assalito da un maiale che stava cercando di uccidere.

L’uomo lavorava nel mattatoio di Sheung Shui, alla periferia nord della città, vicino al confine con la Cina continentale. Un collega lo ha trovato privo di sensi con la mannaia in mano e un taglio di 40 centimetri al piede sinistro.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo aveva già colpito l’animale con una pistola elettrica stordente quando quest’ultimo ha ripreso conoscenza sbattendo a terra il 61enne. Il macellaio è stato trasportato in ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il dipartimento del lavoro della città ha dichiarato di aver avviato un’indagine per capire bene la dinamica degli eventi. Anche se in fondo non è che ci sia molto da approfondire. E il maiale? Che fine ha fatto? Forse non lo sapremo mai.