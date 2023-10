Malato di cancro si getta sulle granate di Hamas per salvare i suoi compagni, gravemente ferito è sopravvissuto

Malato di cancro e eroe si è gettato sulla granata di Hamas durante il massacro del festival nel tentativo di salvare gli altri – ed è sopravvissuto per raccontare la storia.

Un malato di cancro si è eroicamente lanciato su una granata durante il festival musicale in cui i terroristi di Hamas hanno massacrato centinaia di civili innocenti.

Parlando dal suo letto d’ospedale, Raz Peri, 20 anni, ha rivelato come ha sopportato il peso dell’esplosione, è sopravvissuto alle pallottole e ha respinto un terrorista di Hamas in un combattimento ravvicinato.

Peri si era recato al Supernova rave nel deserto meridionale di Israele per “sentirsi di nuovo vivo”, ma si è ritrovato a fuggire disperatamente da fanatici uomini armati poche ore dopo.

Peri, affetto da linfoma, ha cercato di nascondersi dall’attacco di Hamas in un rifugio sul ciglio della strada con un gruppo di altri quattro terrorizzati.

Ma presto sono stati presi di mira dai militanti del gruppo terroristico, spingendolo a gettarsi altruisticamente nel pericolo per salvare persone che non aveva mai incontrato fino a pochi minuti prima.

Mentre si nascondevano, hanno sentito alcuni uomini parlare in arabo, questo ha fatto urlare di paura una compagna del rifugio.

“Non avevo nulla, solo le mie mani” e così mi sono trovato a fare a pugni con un terrorista che era entrato dalla porta per indagare.

Il militante ha sparato con la sua arma pltre Peri, colpendo alla gamba uno dei partecipanti al festival.

Durante la colluttazione i due sono finiti fuori dal rifugio, a quel punto i compatrioti del terrorista hanno iniziato a sparare contro di loro, per una beffa del caso uccidendo il militante mentre Peri è tornato dentro.

Uno dei terroristi di Hamas ha poi sbirciato nel rifugio con “occhi da pazzo” e questo gli ha fatto pensare che erano sotto l’effetto di droghe.

È stato allora che hanno lanciato delle granate nel rifugio. Lui così si è gettato con il suo corpo sopra di esse in un ultimo tentativo di limitare l’esplosione, cercando allo stesso tempo di mantenere i muscoli rilassati.

L’esplosione gli ha lacerato le gambe e le braccia, lasciandolo a malapena cosciente, mentre a uno degli uomini del rifugio è saltata una gamba.

Il gruppo ha messo disperatamente un laccio emostatico intorno al moncone e uno degli uomini ha deciso di andarsene, una mossa che ha riportato Hamas al rifugio.

Sparando con le loro armi d’assalto contro il gruppo, hanno ucciso l’uomo e sua moglie; Peri ha tirato il corpo di lei sopra di sé e di essersi finto morto.

I terroristi hanno sparato altri proiettili nel rifugio, uno dei quali ha attraversato il corpo della donna morta e si è conficcato nello stomaco di lui.

Dopo che i terroristi di Hamas se ne sono andati, Peri, benché gravemente ferito, ha deciso di andare a cercare aiuto mentre i due membri superstiti del gruppo aspettavano nel rifugio. Quando i soccorsi sono arrivati, erano già morti.

Ho il cancro. Vado al festival per ascoltare la musica per la mia anima. Quello che ho visto con i miei occhi non potrò mai cancellarlo”, ha detto.