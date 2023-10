Hamas vede il dominio di Israele solo come l’inizio, ha avvertito un alto comandante del gruppo terroristico. Il leader di Hamas Mahmoud al-Zahar nel dicembre 2022 ha dichiarato che il suo gruppo mirava oltre Israele e “non stava parlando di liberare la nostra terra da solo”.

Sono riemerse in queste ore le riprese del leader di Hamas Mahmoud al-Zahar, con il 78enne co-fondatore del gruppo che giurava di voler controllare un’area ben oltre Israele.

“Quando parliamo dell’esercito di Gerusalemme e della battaglia della Promessa dell’Aldilà, non stiamo parlando solo di liberare la nostra terra”, ha detto in dicembre a MEMRI TV – un canale di notizie fondato da Israele.

‘Crediamo in ciò che ha detto il nostro profeta Muhammad: ‘Allah ha avvicinato le estremità del mondo per amor mio, e io ho visto le sue estremità orientale e occidentale. Il dominio della mia nazione raggiungerebbe quei fini che mi sono stati avvicinati.’

Al-Zahar ha detto di credere che alla fine il mondo intero si allineerà alle loro opinioni.

“Tutti i 510 milioni di chilometri quadrati del Pianeta Terra rientreranno in un [sistema] in cui non ci sarà più alcuna ingiustizia, nessuna oppressione, nessun sionismo, nessun cristianesimo traditore e nessun omicidio e crimine come quelli commessi contro i palestinesi e contro gli arabi in tutti i paesi arabi, in Libano, Siria, Iraq e altri paesi’, ha detto.

(di seguito l’intervista del co-fondatore di Hamas Mahmoud al-Zahar 4 anni fa a TRT World e postata su Youtube)