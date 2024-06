Medio Oriente in fiamme: Biden e la proposta di accordo di Israele per il cessate il fuoco

Medioriente ancora in fiamme. Si fa largo però una possibile svolta nelle trattative per la pace. Il pressing di Washington è massiccio. Joe Biden incalza Hamas affinché accetti la “roadmap” proposta da Israele per fermare il conflitto a Gaza e consentire il rilascio degli ostaggi. Il presidente degli Stati Uniti è perentorio. Ha detto chiaro e tondo: ”La guerra deve finire”. Poi rivolgendosi ai terroristi ha invitato Hamas ad “accettare” il piano in tre fasi avanzato da Israele. In ogni caso Netanyau ha già fatto sapere le sue intenzioni: ”Non ci fermeremo fino alla eliminazione dei terroristi“.

Ma Biden non molla, ha fretta di chiudere la partita in Medioriente ora che le vicende interne cominciano a farsi più pressanti. Ci sta mettendo la faccia. Vuole mettercela tutta per una svolta il prima possibile. Biden non può permettersi che le proteste pro-Gaza dilagate nelle Università americane proseguano ancora e cresca il malcontento per la sua posizione filo-israeliana della sua Amministrazione.

TREGUA, PIANO IN TRE FASI – Lo ha proposto Israele e Biden lo ha rivelato chiedendo ad Hamas di “non perdere l’occasione” di un accordo, ricordando che Israele ha offerto “una nuova ampia intesa” per il cessate il fuoco a Gaza che porterebbe subito ad oltre un mese di tregua; periodo in cui si potrà affrontare il cessate il fuoco definitivo. Ecco le 3 fasi illustrate alla Casa Bianca.

PRIMA FASE – Durerebbe 6 settimane. E prevede il ritiro dei soldati israeliani da Gaza, il parziale rilascio degli ostaggi presi da Hamas e l’ingresso di 600 camion di aiuti.

SECONDA FASE – È al momento la più delicata. Prevede infatti la fine permanente delle ostilità e il rilascio degli ostaggi ancora in vita, compresi i soldati. Se la prima fase dovesse richiedere più di 6 settimane, il cessate il fuoco verrebbe esteso.

TERZA FASE – È quella economica. Include i risarcimenti per la Striscia di Gaza e la consegna dei corpi degli ostaggi morti durante la prigionia

MOMENTO DECISIVO – Lo ha detto Biden: ”Questo è davvero un momento decisivo. Hamas dice di volere il cessate il fuoco: questo accordo è l’opportunità per dimostrare se davvero è così”. Il presidente USA è convinto che sia arrivato il momento di concludere la guerra e che “il nuovo giorno deve iniziare”.