L’aeronautica militare della Nigeria ha portato avanti raid che hanno ucciso circa cento uomini armati, noti come ‘banditi’, nel nord-ovest del Paese.

Lo hanno detto due fonti dell’esercito a conoscenza dell’operazione e due abitanti del posto. L’aeronautica nigeriana ha confermato I bombardamenti avvenuti martedì nello Stato di Zamfara, ma un portavoce ha affermato di non poter dare dettagli sul numero delle vittime.

Gli Stati a nord-ovest e al centro della Nigeria sono colpiti da anni da banditi che attaccano i villaggi, uccidendo e sequestrando i loro abitanti a scopo di estorsione nelle aree rurali, dove la presenza del governo è debole.

I banditi, noti negli ultimi anni anche per rapimenti di massa compiuti in scuole o università, vivono in covi nella foresta a cavallo tra gli Stati di Zamfara, Katsina, Kaduna e Niger.

“Gli aerei da combattimento hanno condotto dei raid contro i banditi, sono sicuro che più di cento sono stati uccisi e almeno il doppio gravemente feriti”, ha detto uno degli ufficiali dell’esercito, con l’altro che ha confermato un bilancio simile dei morti.

Entrambi hanno chiesto l’anonimato perché non autorizzati a parlare dell’operazione e due abitanti del posto che hanno visto i corpi dopo i raid hanno dato una cifra analoga delle vittime.