Domenica speciale per Papa Francesco: ha compiuto 87 anni. Il Pontefice ha festeggiato il suo compleanno come al solito, cioè lavorando.

Prima ha ricevuto i bambini poveri che ricevono assistenza dal dispensario di Santa Marta. A mezzogiorno ha guidato l’Angelus in piazza San Pietro, come ogni domenica. Papa Bergoglio non ha mai amato i festeggiamenti e anche stavolta non ha fatto eccezione.

Al massimo si è concesso uno spettacolo circense, una merenda con 200 famiglie, una torta e poco più.

È parso particolarmente turbato dalle notizie che in tempo reale gli giungevano da Gaza . “Civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari” ⎌gli hanno comunicato dal complesso parrocchiale Santa Famiglia di Gaza “dove non ci sono terroristi ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità, suore “.

Frase ripetuta all’Angelus citando l’uccisione di una madre e sua figlia Samar da parte di tiratori scelti. Inoltre è stata danneggiata la casa delle suore di Madre Teresa (colpito il loro generatore). In mezzo a questo turbinio di dolorose notizie hanno fatto da contraltare i numerosi messaggi di auguri provenienti da tutto il mondo, da uomini di governo e istituzioni varie. IL MESSAGGIO DI MATTARELLA

Oltre al messaggio di Giorgia Meloni (“grazie per il suo impegno profuso per la pace”), il Papa ha ricevuto (e gradito) il messaggio di Sergio Mattarella.

Il Capo dello Stato ha scritto:”In occasione del suo ottantasettesimo compleanno, le giungano, a nome del popolo italiano e mio personale, i più sinceri e affettuosi auguri di benessere e di proficua prosecuzione del Suo fecondo Magistero. In un mondo nel quale, purtroppo, nuove rivalità si aggiungono a mai sopiti conflitti, la Sua incessante azione pastorale continua a richiamare tutti alla esigenza di costruire soluzioni che ristabiliscano la pace ponendo la persona – con la sua inalienabile dignità – al centro della azione della comunità internazionale”. IMPORTANTI GLI APPELLI DEL PAPA PER LA PACE E PER IL CLIMA

Lo ha scritto Mattarella in coda al suo messaggio: ”Il Suo appello costante e accorato, per ristabilire un rapporto di rispetto e dialogo nelle nostre società, costituisce un alto orizzonte valoriale per tutte le donne e gli uomini di buona volontà.

“Parimenti forte è risuonato l’invito rinnovato da Vostra Santità in occasione dei viaggi apostolici in Africa, in Europa e in Asia – oltre che degli interventi alla COP28 – affinché si stabilisca un corretto equilibrio tra Uomo e Natura, abbandonando la logica dello scarto a favore di scelte concrete e inclusive che privilegino il bene comune globale.

“Come ha spesso sottolineato, ciascuno di noi, secondo il proprio ruolo e la propria capacità è chiamato ad impegnarsi nella comprensione reciproca e nella pratica concreta della fratellanza umana, a prescindere da differenze di nazionalità, di condizione socio-economica o di affiliazione religiosa.