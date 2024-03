Papua Nuova Guinea, i Mari del Sud delle letture giovanili, Maugham, Conrad o Abatantuono, altro che ultimo paradiso terreste. Almeno 26 persone sono state uccise nei combattimenti tribali negli altopiani settentrionali della Papua Nuova Guinea, Secondo l’Australian Broadcasting Corporation (ABC), che cita la polizia locale, gli uomini sono stati uccisi in un’imboscata nella provincia di Enga, secondo l’emittente statale australiana. Un articolo del quotidiano locale Post-Courier afferma che la violenza è collegata a una battaglia tra due tribù.

“Il nostro territorio si sta trasformando da Paradise in Terrordise” ha scritto il giornale.

Inizialmente la polizia aveva riferito che erano morte almeno 53 persone, prima di rivedere il loro numero fino a 26, ha detto la ABC. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente il bilancio delle vittime.

“Questi membri delle tribù sono stati uccisi in tutte le campagne, in tutta la foresta”, ha detto alla ABC George Kakas, un alto ufficiale delle forze di polizia del paese. “La polizia e le forze di difesa sono dovute intervenire per fare del loro meglio per sedare la situazione a proprio rischio e pericolo”.

La nazione del Pacifico ospita centinaia di tribù, molte delle quali vivono ancora in terreni inospitali e remoti.

L’ABC ha affermato che le ultime violenze hanno coinvolto le stesse tribù responsabili degli scontri che hanno ucciso 60 persone nella provincia di Enga l’anno scorso.

“Le notizie che arrivano dalla Papua Nuova Guinea sono molto inquietanti”, ha detto il primo ministro australiano Anthony Albanese in un’intervista radiofonica. “Stiamo fornendo un sostegno considerevole, in particolare per la formazione degli agenti di polizia e per la sicurezza in Papua Nuova Guinea.”