Ragazzina muore in diretta durante il Choking game su TikTok, la sfida di soffocamento (foto ANSA)

E’ morta in diretta su TikTok sotto gli occhi dei compagni di classe. La vittima, Milagros Soto, aveva solo 12 anni e viveva in Argentina. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione dal papà. Secondo le pime ricostruzioni, la bambina avrebbe tentato di partecipare al Choking game, la “sfida di soffocamento” in diretta, challenge virale sulla piattaforma TikTok.

Morta in diretta durante il Choking game su TikTok

La tragedia è avvenuta il 13 gennaio nella città di Capitán Bermudez, nella provincia di Santa Fe. La 12enne sarebbe morta soffocata nel tentativo di occludere le sue vie respiratorie con una corda nella sua casa durante una videochiamata con i suoi compagni di classe, ispirata dalla sfida virale sull’app TikTok: la 12enne è stata trovata appesa a un cappio.

Choking game, la challenge su TikTok

Conosciuta anche come la “sfida del blackout”, questa folle e pericolosa challenge incoraggia i ragazzi su Internet a farsi mancare l’aria con un laccio intorno al collo fino a svenire per asfissia. Le motivazioni che hanno portato la 12enne a partecipare alla challenge non sono ancora note. La zia ha affermato che la ragazzina aveva ricevuto un messaggio su WhatsApp con il link alla sfida. Inoltre, secondo la famiglia, Milagros era vittima di bullismo.