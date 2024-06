Scandalo a Washington. I giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti svelano soggiorni in hotel a Bali, biglietti per Beyoncé e anticipi per i loro libri. Fossero in Italia, magari a Genova, sarebbero tutti in carcere.

I supremi giudici americani hanno rivelato di aver ricevuto regali, tra cui un soggiorno in un hotel di Bali e biglietti per un concerto di Beyoncé, oltre a quasi 1,6 milioni di dollari in anticipi sui libri e royalties. Lo si legge nei moduli di divulgazione finanziaria annuale per il 2023 pubblicati venerdì scorso, scrive Andrew Chung su Reuters.

Il giudice conservatore Clarence Thomas, che è stato criticato per non aver rivelato i doni dell’uomo d’affari e donatore repubblicano Harlan Crow, ha rivisto il suo modulo del 2019 per riconoscere di aver accettato “vitto e alloggio” in un hotel di Bali e in un club della California.

Il giudice liberal Kentaji Brown Jackson ha detto di aver ricevuto quattro biglietti per i concerti dalla superstar della musica Beyoncé Knowles-Carter del valore di $ 3.711,84.

E il giudice conservatore Samuel Alito, già coinvolto nella polemica perché la moglie ha messo fuori la bandiera quando Donald Trump cercava di ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2020, ha ottenuto una proroga di 90 giorni per la sua presentazione.

I documenti hanno mostrato i redditi esterni, i regali e le transazioni di investimento dei giudici nel 2023. Sono attentamente osservati mentre i giudici si trovano ad affrontare un crescente controllo sull’etica in seguito alle rivelazioni secondo cui alcuni di loro non hanno denunciato viaggi di lusso, compresi jet privati, e transazioni immobiliari.

Thomas non ha segnalato alcun viaggio nel 2023 dopo aver rivelato viaggi a Dallas, in Texas e sulle montagne Adirondack di New York nel 2022. Ha citato preoccupazioni per la sicurezza dopo una fuga di notizie sulla decisione della corte del 2022 di annullare il diritto costituzionale all’aborto per giustificare la necessità di viaggiare in privato.

Le rivelazioni hanno mostrato la natura redditizia della pubblicazione di libri per i membri del più alto organo giudiziario della nazione. L’anticipo per il libro di memorie di Jackson “Lovely One, opens new tab”, previsto per il rilascio a settembre, è stato indicato in $ 893.750. Oltre ai biglietti per Beyoncé, Jackson ha detto di aver ricevuto opere d’arte per il suo appartamento del valore di 12.500 dollari.

Il giudice conservatore Brett Kavanaugh ha quotato il libro “reddito da royalties” di Javelin Group e Regnery Publishing per $ 340.000. Il sito web di notizie Axios ha riferito che sta scrivendo un libro di memorie, che dovrebbe essere pubblicato nel 2025 o 2026.

Il giudice conservatore Neil Gorsuch ha dichiarato di avere diritto a 250.000 dollari in royalties sui libri, così come la giudice liberale Sonia Sotomayor per quasi 87.000 dollari. I proventi della pubblicazione integrano gli stipendi dei giudici.

Quest’anno gli otto giudici associati riceveranno un emolumento di 298.500 dollari, mentre il giudice capo John Roberts riceverà 312.200 dollari. Alito, membro della maggioranza conservatrice 6-3 della corte, è coinvolto in una controversia etica dopo aver rifiutato di ricusarsi da due casi pendenti relativi alle elezioni del 2020 e all’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. Alito ha detto che le bandiere sono state sventolate a casa sua dalla moglie e nessuno dei due sapeva che le bandiere erano associate al movimento “Stop the Steal” di Trump.

Sotto la pressione delle critiche sugli standard etici, i giudici a novembre hanno adottato il loro primo codice di condotta. I critici e alcuni democratici del Congresso hanno affermato che il codice etico non va abbastanza lontano da promuovere la trasparenza, continuando a lasciare le decisioni di ricusazione dai casi ai giudici stessi e non prevedendo alcun meccanismo di applicazione.