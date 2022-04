Venduto all’asta l’anello d’oro dello sceriffo di Nottingham trovato con un metal detector a luglio 2020. Secondo quanto riportato da itv.com l’anello d’oro con sigillo d’oro legato, scrive Giampaolo Scacchi, è stato venduto per £ 8.500 (circa 10.160 euro).

L’anello d’oro dello sceriffo di Nottingham risale a 350 anni fa

Il prezioso oggetto risale a 350 anni fa e ha inciso lo stemma della famiglia Jenison, che deteneva il titolo intorno al 1680 e dunque è impossibile si tratti dell’antagonista del leggendario Robin Hood.

L’oggetto è stato trovato con un metal detector in un terreno agricolo a Rushcliffe, nel Nottinghamshire, nel luglio 2020, e messo all’asta dopo essere stato esaminato da esperti del British Museum e restituito a Graham Harrison per la vendita.

L’anello dello sceriffo di Nottingham, il momento del ritrovamento

Harrison, che ha trovato l’anello con il cane Morgan, ha descritto il momento del ritrovamento.

“Tutti, a parte me, stavano trovando delle monete.



“Ho sentito il segnale del metal detector e ho pensato se dovessi o meno scavare.

“Ma sono andato avanti e allo scavo ha partecipato anche Morgan!

“Appena ho visto la fascia d’oro ho capito che si trattava di un anello”.

Adam Sadler, consulente per la valutazione della casa d’aste Hansons ha dichiarato: “L’anello è in condizioni quasi perfette, è inciso lo stemma della famiglia Jenison, due cigni separati da una banda araldica.



“Veniva usato per sigillare con la cera fusa lettere e documenti importanti”.



Originario della contea di Durham, il ramo della famiglia Jenison del Nottinghamshire apparve per la prima volta in veste di consigliere di Newark nel 1580.



Sir Matthew Jenison, nato nel 1654, dopo la fine della guerra civile inglese, era “proprio un personaggio”, hanno detto i banditori.

Dopo essere stato nominato cavaliere nel 1683, durante il regno di Carlo II, è stato poi Alto Sceriffo di Nottingham fino al 1684, uno dei suoi compiti era quello di ispezionare gli alberi marcescenti nella foresta di Sherwood.

L’ascesa al potere di Sir Matthew continuò quando fu eletto deputato per Newark nel 1701, ma fu gravato da enormi debiti legati alle sue proprietà.

Per cancellare i suoi debiti violò la legge e morì nella prigione di Fleet nel 1734.

Sadler ha spiegato che era una famiglia di “speziali” ma la leggenda narra che i Jenison “accumularono grandi ricchezze attraverso gli oggetti di valore lasciati in custodia durante la guerra civile e che non furono mai reclamati”.

Sadler ha aggiunto che un tesoro sepolto di monete d’argento – risalenti alla Guerra Civile – note come monete dell’assedio, trovate nello stesso campo in cui è stato scoperto l’anello, sembrano supportare la leggenda.

Arrivano conferme, l’anello venduto all’asta era dello sceriffo di Nottingham

Per quanto riguarda l’anello battuto all’asta ha spiegato:”E’ legato a uno sceriffo successivo poiché i racconti di Robin Hood sono emersi nel folklore inglese già nel XIII e XIV secolo.



“Tuttavia questa scoperta permette di dare uno sguardo indietro alla vita del Nottinghamshire durante i tempi turbolenti del 17° secolo”.