Steve Bannon, guru di Trump e Salvini, il 1 luglio varcherà il portone di un carcere americano se, come probabile, il suo ricorso non raggiungerà in tempo la Corte Suprema Usa.

Giovedì un giudice federale ha ordinato a Steve Bannon di presentarsi in prigione entro il 1 luglio, dando all’ex consigliere di Donald Trump un breve lasso di tempo per ottenere l’intervento di un tribunale superiore.

Bannon ha promesso di combattere il suo disprezzo della condanna del Congresso “fino alla Corte Suprema, se necessario”.

“Non c’è niente che possa zittirmi e niente che mi farà tacere. Non c’è una prigione costruita o una prigione costruita che mi potrà mai zittire”, ha detto ai giornalisti fuori dal tribunale federale di Washington.

“Vinceremo alla Corte Suprema”, ha aggiunto.

Bannon è stato condannato per oltraggio al Congresso nel 2022 dopo aver omesso di fornire documenti e testimonianze alla commissione della Camera che ha indagato sull’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. È stato condannato a quattro mesi di prigione.

Il giudice federale che presiedeva il caso, Carl Nichols, aveva inizialmente sospeso la sentenza mentre Bannon faceva appello contro la condanna.

Il mese scorso la Corte d’Appello ha respinto le contestazioni avanzate da Bannon e i pubblici ministeri hanno immediatamente chiesto a Nichols di mandare Bannon in prigione per iniziare a scontare la pena.

Nichols ha detto giovedì che, data la sentenza della corte d’appello, non crede che le basi che aveva per sospendere la sentenza di Bannon “esistano più”.

Il giudice, he è stato nominato da Trump, ha affermato di aver concluso di avere l’autorità per revocare la sospensione della sentenza di Bannon, anche se l’appello continuerà.

Durante l’udienza, l’avvocato di Bannon, David Schoen, ha sostenuto che il suo cliente avrebbe dovuto poter rimanere fuori di prigione finché la Corte Suprema non avesse avuto la possibilità di valutare il caso.

Il procuratore John Crabb ha affermato che Bannon non aveva soddisfatto la soglia legale per restare fuori di prigione mentre il suo appello continuava. Crabb ha sottolineato il tentativo fallito di Peter Navarro, un altro ex consigliere di Trump processato per essersi rifiutato di ottemperare a un mandato di comparizione della commissione della Camera del 6 gennaio, di sospendere la sua condanna – uno sforzo che è stato respinto dalla Corte Suprema.

Navarro sta attualmente scontando una pena detentiva di quattro mesi per la sua condanna del 2023.