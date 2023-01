Terremoto in Indonesia: scossa magnitudo 7.2 e allerta tsunami

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito oggi la parte orientale dell’Indonesia: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato registrato in mare, a 150 km a nord-ovest di Tobelo, ad una profondità di 60 km. Secondo il Sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti c’è il rischio di uno tsunami, ma per il momento non è stata emessa alcuna allerta. Il sito dell’USGS indica inoltre che il sisma è stato registrato a 48 km di profondità e non a 60 km come riportato in precedenza. Secondo il Centro di allerta tsunami del Pacifico, “sono possibili onde di tsunami pericolose per le coste situate entro 300 chilometri dall’epicentro del terremoto”.