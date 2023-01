Trovato un rospo delle canne gigante da 2.7 kg. E’ stato soppresso in quanto specie invasiva

Un rospo delle canne (Rhinella marina) è stato trovato in una foresta pluviale in Australia. Potrebbe battere un record mondiale: l’animale è sei volte più grande di un rospo medio, pesa 2,7 kg e, secondo gli esperti, per anni si è probabilmente nutrito di insetti, rettili e piccoli mammiferi. L’attuale record è di un rospo trovato in Svezia da 2,65 kg.

Toadzilla, rospo gigante scoperto in Australia

Soprannominato “Toadzilla”, il rospo delle canne è una specie invasiva che rappresenta una minaccia per l’ecosistema australiano, dove questi anfibi stanno compiendo una strage involontaria di numerose specie endemiche dalla loro introduzione, nel 1935. Attualmente si stima che ci siano oltre 2 miliardi di esemplari.

Necessaria la soppressione

Avvistato per la prima volta da un ranger del Conway National Park, nello stato del Queensland, l’animale è stato catturato e posto in una scatola. L’esemplare è stato ritenuto una femmina, in grado di produrre fino a 30.000 uova in una stagione. L’esemplare è stato soppresso, come da prassi standard in Australia, in quanto il rospo delle canne, che è una specie velenosa, è considerato un parassita nel Paese oceanico.