L’elezione di Papa Leone XIV ha attirato l’attenzione del mondo intero, non solo per il suo percorso spirituale, ma anche per alcuni tratti personali davvero inediti. Ecco dieci curiosità che raccontano chi è davvero il nuovo Pontefice.

10 curiosità su Papa Leone XIV

1. È il primo Papa nordamericano della storia. Nato a Chicago, è il primo Pontefice proveniente dagli Stati Uniti d’America.

2. Ha la doppia cittadinanza. Durante il lungo periodo trascorso in missione, ha ottenuto anche la cittadinanza peruviana.

3. Non voleva diventare cardinale. Secondo il fratello John, “voleva essere un missionario, non vescovo né cardinale”.

4. Tifoso dei Chicago White Sox. È un grande fan della squadra di baseball di Chicago, in contrasto con la madre, che tifava Cubs.

5. Viveva in Perù tra le comunità più povere. Ha passato molti anni nei quartieri emarginati, maturando una profonda sensibilità per i più deboli.

6. Usa i social network. Prima dell’elezione era attivo con un profilo privato su X, dove spesso condivideva articoli e riflessioni.

7. Critico delle politiche anti-immigrazione. Ha preso posizione contro Donald Trump e JD Vance, citando spesso il Vangelo e i diritti degli ultimi.

8. Ama il silenzio e la preghiera al mattino presto. Chi lo conosce racconta che si sveglia all’alba per meditare prima di iniziare la giornata.

9. Parla fluentemente spagnolo e quechua. Ha imparato entrambe le lingue durante la sua permanenza in Sud America.

10. Il suo motto papale è “Costruire ponti”. Un chiaro riferimento al dialogo tra popoli, culture e religioni, nel solco del pontificato di Papa Francesco.