2025: un anno, tante storie. Ecco le più importanti : da Armani a Papa Leone, da Trump a Sarkozy
In archivio il 2025: un anno tante storie. Ricordiamo le notizie più importanti, mese per mese.
GENNAIO – Trump torna alla Casa Bianca all’età di 78 anni. Sinner fa ii bis in Australia.
FEBBRAIO – Olly vince a Sanremo, Merz in Germania. Apre a Modena il Museo Ferrari.
MARZO – Terremoto 7.7 in Myanmar. La notte degli Oscar incorona “Anora” di Baker.
APRILE – Addio a Papa Francesco (88 anni). Re Carlo e Camilla a Ravenna per Dante.
MAGGIO – L’8 viene eletto Papa il cardinale americano R.B. Prevost.
GIUGNO – Tragedia Air India (241 morti). Sinner-Alcaraz, finale epica a Parigi.
LUGLIO – Reunion a Cardiff dei fratelli Gallagher (Oasis) dopo 16 anni di silenzio.
AGOSTO – Trump e Putin in Alaska. In Israele le famiglie degli ostaggi sfidano Bibi.
SETTEMBRE – Muore Giorgio Armani. Sarkozy finisce in carcere. Addio a Stefano Benni.
OTTOBRE – A Gaza è tregua. Furto al Louvre di 88 milioni in 7 minuti.
NOVEMBRE – Il socialista democratico Mamdami, 34 anni, eletto sindaco di New York.
DICEMBRE – La cucina italiana iscritta nel Patrimonio culturale immateriale dell’Umanita’ dell’Unesco l Strage antisemita a Sydney, sulla celebre spiaggia ‘Bondi Beach”. Lo chef emiliano Massimo Bottura premiato all’Onu dai corrispondenti delle Nazioni Unite.
SPORT RIVER 2025
Molti gli sportivi scomparsi: Aldo Agroppi, Fabio Cudicini, Giovanni Galeone, lo sciatore Matteo Franzoso, l’ex interista Jair, Nino Benvenuti, il mitico portiere Lorenzo Buffon, il tennista Nicola Pietrangeli, la cestista Mabel Bocchi, il ciclista Michele Dancelli. E con loro ci hanno lasciato fior di giornalisti sportivi come Bruno Pizzul, Rino Tommasi, Carlo Sassi.