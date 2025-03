L’ha trovato la fidanzata alle 10 di mattina di domenica, sul divano: un giovane di 31 anni è morto a Roma, presumibilmente durante la notte. I due ragazzi si erano visti la sera prima. Al momento un malore fatale appare l’ipotesi più plausibile. Ma bisognerà attendere l’esame autoptico.

Non sono stati osservati palesi segni di effrazione. In casa nessuna traccia di sostanze stupefacenti. Circostanza importante perché il pensiero, a pochi giorni di distanza, non può non andare alla ragazza deceduta durante la notte, in quel caso dopo l’assunzione di eroina con il compagno.

All’arrivo dei soccorsi per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 in via Rodolfo Morandi, in zona Montesacro. Nell’abitazione sono stati effettuati a lungo i rilievi anche con la scientifica.

Da un primo esame esterno del medico legale, inoltre, non sarebbero stati notati evidenti segni di violenza sul corpo del giovane. Sarà dunque l’autopsia, che verrà disposta con ogni probabilità nelle prossime ore, a chiarire quale sia stata la causa del decesso del trentunenne. Dall’esame autoptico verrà stabilito anche l’orario della morte.

La fidanzata è stata ascoltata a lungo da chi indaga per ricostruire le ultime ore di vita del compagno. I due si erano visti l’ultima volta sabato sera poi lei è entrata in casa con le chiavi e ha fatto la tragica scoperta.