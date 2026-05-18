“Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus ebola che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale. Si tratta di una emergenza sanitaria globale”. Lo ha sottolineato l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia per il quale non esistono né trattamenti né vaccini. Al momento, i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88 e si parla di 336 casi sospetti.

Per ora i casi confermati in laboratorio sono otto. Nella mattinata di oggi, però, l’Istituto congolese per la Ricerca biomedica ha individuato un altro positivo nella città orientale di Goma, controllata dalla milizia M23 supportata dal Ruanda: si tratta di una donna, vedova di un uomo morto di ebola a Bunia, che si era recata già infetta a Goma dopo il decesso del marito. Il virus in questione è il Bundibugyo, che causa tra i sintomi iniziali febbre, dolori muscolari, affaticamento, mal di testa e mal di gola, seguiti da vomito, diarrea, eruzioni cutanee e sanguinamento. Due casi sono stati confermati anche in Uganda, dove giovedì scorso è morto un uomo di 59 anni positivo al test.

L’allarme dell’OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha espresso la sua preoccupazione per il diffondersi della malattia, dichiarando il secondo livello di allerta più alto, superato solo da quello di “pandemia”. “Esistono notevoli incertezze sul numero reale di persone infette e sulla diffusione geografica”, ha dichiarato Ghebreyesus, parlando dell’incertezza riguardo alla portata dell’epidemia. Il rischio per la popolazione locale resta molto alto: il vaccino esiste solo per il ceppo Zaire (identificato nel 1976) che ha un tasso di mortalità elevatissimo (tra il 60 e il 90%), dunque più del Bundibugyo (50%), scoperto solo nel 2007 e per il quale non esiste né un vaccino né una cura. Questo tipo di virus si diffonde da persona a persona attraverso i fluidi corporei o il contatto con il sangue di una persona infetta, che diventa contagiosa solo dopo aver manifestato i sintomi. Il periodo di incubazione può durare fino a 21 giorni.

“Abbiamo visto morire persone nelle ultime due settimane. Non c’è un posto dove isolare i malati. Muoiono a casa e i loro corpi vengono maneggiati dai familiari”, ha dichiarato ai media Isaac Nyakulinda, un rappresentante locale della società civile. Secondo le autorità sanitarie i casi sarebbero concentrati in aree isolate: questo non aiuta la ricerca scientifica perché pochi campioni sono stati analizzati in laboratorio. I numeri, infatti, potrebbero essere persino superiori. L’OMS ha affermato che l’alto tasso di positività dei campioni iniziali, la conferma di casi in due Paesi e il crescente numero di segnalazioni di casi sospetti “sono fattori che indicano un’epidemia potenzialmente molto più ampia di quella attualmente rilevata e segnalata, con un significativo rischio di diffusione a livello locale e regionale”.